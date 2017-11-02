Avrupa’da zafere
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konyaspor ve M.Başakşehir, 4. sınavlarına çıkıyor. I Grubu'nda 3 puanla 3. durumdaki Konya, saat 23.05'te başlayacak kritik maçta Avusturya'da lider Salzburg'a konuk olacak. Akçay'ın yerine gelen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar kazanırsa 2. tur için umutlanacak.
C Grubu'nda 1 puanla sonuncu durumdaki M.Başakşehir ise 21.00'de ağırlayacağı 3 puanla 3. Hoffenheim önünde hem ilk galibiyetini hem de az olan tur şansını kovalayacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Avrupa’da zafere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.