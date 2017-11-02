Avrupa’da zafere

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konyaspor ve M.Başakşehir, 4. sınavlarına çıkıyor. I Grubu'nda 3 puanla 3. durumdaki Konya, saat 23.05'te başlayacak kritik maçta Avusturya'da lider Salzburg'a konuk olacak. Akçay'ın yerine gelen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar kazanırsa 2. tur için umutlanacak.













C Grubu'nda 1 puanla sonuncu durumdaki M.Başakşehir ise 21.00'de ağırlayacağı 3 puanla 3. Hoffenheim önünde hem ilk galibiyetini hem de az olan tur şansını kovalayacak.







