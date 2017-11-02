 Avrupa’da zafere – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avrupa’da zafere

    Avrupa’da zafere

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konyaspor ve M.Başakşehir, 4. sınavlarına çıkıyor. I Grubu'nda 3 puanla 3. durumdaki Konya, saat 23.05'te başlayacak kritik maçta Avusturya'da lider Salzburg'a konuk olacak. Akçay'ın yerine gelen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak. Yeşil-beyazlılar kazanırsa 2. tur için umutlanacak.






    C Grubu'nda 1 puanla sonuncu durumdaki M.Başakşehir ise 21.00'de ağırlayacağı 3 puanla 3. Hoffenheim önünde hem ilk galibiyetini hem de az olan tur şansını kovalayacak.



    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa’da zafere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.