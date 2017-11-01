Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir puanla son sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmek istiyor.
Almanya'da oynanan maçı 3-1 kazanan Hoffenheim ise İstanbul'a 3 puanla üçüncü sırada geliyor. Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
-
‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 34
Yorum
kaya sen sevk edersin. Disiplin kurulu bakar ceza vermek lazım mı değil mi diye. sen görevini yap bi öncelikle.
-
Ne oldu sana!
Toplam 5
Yorum
vinyadur ne yani gese tolganın performası yüzünden mi kaybetmiş yani ?
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 11
Yorum
Sana kalsa 5-6 ayda bir teknik direktör değiştirecez. Fatih Terim gelemez bu takıma. Geçti o günler.
Başakşehir'in rakibi Hoffenheim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.