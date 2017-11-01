Başakşehir'in rakibi Hoffenheim

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir puanla son sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmek istiyor.

Almanya'da oynanan maçı 3-1 kazanan Hoffenheim ise İstanbul'a 3 puanla üçüncü sırada geliyor. Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.