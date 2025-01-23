  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Real Madrid, yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp oldu

Real Madrid, yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp oldu

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 11:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid, yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp oldu

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon avroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon avro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon avroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar avro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon avroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon avroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

Kulüp

Gelir (avro)

1- Real Madrid1,05 milyar
2- Manchester City838 milyon
3- Paris Saint-Germain806 milyon
4- Manchester United771 milyon
5- Bayern Münih765 milyon
6- Barcelona760 milyon
7- Arsenal717 milyon
8- Liverpool715 milyon
9- Tottenham615 milyon
10- Chelsea546 milyon
11- Borussia Dortmund514 milyon
12- Atletico Madrid410 milyon
13- Milan398 milyon
14- Inter391 milyon
15- Newcastle United372 milyon
16- Juventus356 milyon
17- West Ham United322 milyon
18- Aston Villa310 milyon
19- Olimpik Marsilya287 milyon
20- Olimpik Lyon264 milyon
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
G.Saray'da ilk ayrılık!
DİĞER
Son dakika haberi: Şampiyonar Ligi'nde muhteşem geri dönüş! Guardiola'ya bir darbe daha...
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildi
Mikautadze Lyon'da kalıyor!
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ilk ayrılık! G.Saray'da ilk ayrılık! 11:49
Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi Mete Gazoz'dan şampiyonluk hedefi 11:48
Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? Hoffenheim - Tottenham maçı ne zaman? 11:46
Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek Dallas Wings, Sevgi Uzun ile yola devam edecek 11:44
Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı Trabzonspor'a 57 yılda 191 yabancı 11:40
AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman? 11:39
Daha Eski
Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı Beşiktaş, Solskjaer ile Avrupa umudunu artırdı 11:35
Malmö - Twente maçı ne zaman? Malmö - Twente maçı ne zaman? 11:35
Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor! 11:32
Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 11:25
Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! Trabzonspor'dan Visca'ya yeni sözleşme! 11:17
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 11:12