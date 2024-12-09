Getafe 1-0 Espanyol (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 16. hafta karşılaşmasında Getafe, Alfonso Perez Kolezyumu'nda Espanyol'u ağırladı. Alvaro Rodriguez'in 8. dakikada attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, maç boyunca 1-0'lık skor üstülüğünü korumasını bildi ve mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Getafe formasını terleten milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım oyuna 75. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 16'ya yükselterek 15. sırada yerini aldı. Mücadeleden eli boş ayrılan Espanyol ise 13 puanda kaldı ve küme düşme hattında 18. sıraya yerleşti.