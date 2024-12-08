Napoli 0-1 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 15. hafta karşılaşmasında evinde Lazio'yu ağırlayan Napoli, rakibine 1-0 mağlup olarak liderliği Atalanta'ya kaptırdı. Lazio'ya galibiyeti getiren tek golü 79. dakikada Isaksen kaydetti.

İki ekip 4 gün önce İtalya Kupası'nda da birbirine rakip olmuş ve o maçta da gülen taraf 3-1'lik skorla yine Lazio olmuştu.

Napoli, Lazio karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında 32 puanda kalarak lider Atalanta'nın 2 puan gerisinde 2. sırada kaldı.

Lazio ise bu galibiyetle birlikte puanını 31'e yükselterek 5. sıraya yükseldi.