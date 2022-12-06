CR 7 bilmecesi

Portekiz'le 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yapan Cristiano Ronaldo, bir yandan da transfer haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. İspanyol Marca'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren CR7, Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr'ın teklifini kabul etti. Manchester United'ın kontratını feshettiği Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere 500 milyon euro kazanacak. Ronaldo, 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek. İngilizler ise Portekizli yıldız için Arsenal'in de devrede olduğunu iddia etti.

TAKIMA YARDIM EDİYOR

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Dünya Kupası'nda son 16 turunda İsviçre maçı öncesinde Ronaldo için çıkan Al Nassr haberlerinin ardından gelen soruya cevap verdi. Tecrübeli teknik adam, "Bilmiyorum, Ronaldo'yla bu konuda konuşmadım. Oyuncularla konuştum ama bu konuda değildi. Ronaldo, Dünya Kupası'nda takıma yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

TANIDIK İSİMLER VAR

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr transferi gerçekleşirse Türkiye'den tanıdığımız Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile takım arkadaşı olacak. Portekizli süper starın teknik direktörlüğünü ise Fransızlar'ın ünlü teknik adamı Rudi Garcia yapacak.