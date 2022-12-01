Haberler Avrupa’dan Futbol Ronaldo'ya 500 milyon €

Ronaldo'ya 500 milyon €

İspanyol Marca, S. Arabistan’dan El Nassr’ın Ronaldo’ya 500 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Ronaldo'ya 500 milyon €
İspanyol spor gazetesi Marca, S.Arabistan'dan El Nassr'ın Portekizli yıldız Ronaldo'ya 2,5 sezonluğuna 500 milyon euroluk sözleşme teklif ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olunduğunu iddia etti. İngiltere'de M.United'la sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun kariyerine S.Arabistan'da devam etmeyi düşündüğü belirtildi. Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon euronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü. Avrupa'daki hiçbir kulübün bu teklife yaklaşamayacağı vurgulandı.
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