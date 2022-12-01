Ronaldo'ya 500 milyon €

İspanyol spor gazetesi Marca, S.Arabistan'dan El Nassr'ın Portekizli yıldız Ronaldo'ya 2,5 sezonluğuna 500 milyon euroluk sözleşme teklif ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olunduğunu iddia etti. İngiltere'de M.United'la sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun kariyerine S.Arabistan'da devam etmeyi düşündüğü belirtildi. Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon euronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü. Avrupa'daki hiçbir kulübün bu teklife yaklaşamayacağı vurgulandı.