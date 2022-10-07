Haberler Avrupa’dan Futbol David Beckham'ın oğlu Romeo Premier Lig'e çok yakın!

David Beckham'ın oğlu Romeo Premier Lig'e çok yakın!

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan David Beckham'ın oğlu Romeo babasının izninden gidiyor. Babasının sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de top koşturan oyuncuyla ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 14:31
David Beckham'ın oğlu Romeo Premier Lig'e çok yakın!

İngiliz emekli efsane futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmakta. Genç oyuncu babasının sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin B takımında forma terletiyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre ise genç futbolcu kariyeri adına sürpriz bir adım attı. Romeo Premier Lig takımlarından Brentford ile antrenmanlara başladı. Beckham'ın ne kadar süre Brentford'da olacağı ise bilinmemekte.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Inter Miami B formasıyla bu yıl 20 resmi karşılaşmaya çıkan Romeo Beckham asistleriyle dikkat çekmekte. Yıldız sağ kanat şimdiye kadar oynadığı 20 karşılaşmada 10 asist yaparken 2 kez de gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika: Türkiye'nin listedeki yeri değişti! İşte yeni UEFA ülkeler sıralaması...
Bülent Ersoy - Ajda Pekkan kavgası kızışıyor! Olay sözlere yanıt veren Ajda Pekkan'a verdi veriştirdi: "Edebinden değil suçluluktan..."
Montero'ya İspanya'dan sürpriz talip!
Olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Madrid geleceğin yıldızını kapıyor!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
TUS tercihleri ne zaman 2022?
Emre Belözoğlu 5 kuruşluk davayı kazandı
💰 Dolar ne kadar oldu? - 7 Ekim 2022 Döviz Kuru
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - ABD Voleybol maçı canlı izle Türkiye - ABD Voleybol maçı canlı izle 14:50
Filenin Sultanları önce ABD sonra Sırbistan ile karşılaşacak Filenin Sultanları önce ABD sonra Sırbistan ile karşılaşacak 14:35
Beckham Premier Lig yolunda! Beckham Premier Lig yolunda! 14:31
Hull City'nin yeni hocası belli oldu! Hull City'nin yeni hocası belli oldu! 14:15
UEFA'dan temsilcilerimize dev gelir! F.Bahçe 10 milyon... UEFA'dan temsilcilerimize dev gelir! F.Bahçe 10 milyon... 13:35
Türkiye - Özbekistan Ampute Milli Takım maçı canlı izle Türkiye - Özbekistan Ampute Milli Takım maçı canlı izle 13:05
Daha Eski
Montero'ya İspanya'dan sürpriz talip! Montero'ya İspanya'dan sürpriz talip! 12:40
Olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor" Olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor" 12:34
Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 12:19
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 12:11
G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı G.Saray'a kötü haber! İdmana çıkmadı 11:39
Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi 01:20