David Beckham'ın oğlu Romeo Premier Lig'e çok yakın!

İngiliz emekli efsane futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmakta. Genç oyuncu babasının sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin B takımında forma terletiyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre ise genç futbolcu kariyeri adına sürpriz bir adım attı. Romeo Premier Lig takımlarından Brentford ile antrenmanlara başladı. Beckham'ın ne kadar süre Brentford'da olacağı ise bilinmemekte.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Inter Miami B formasıyla bu yıl 20 resmi karşılaşmaya çıkan Romeo Beckham asistleriyle dikkat çekmekte. Yıldız sağ kanat şimdiye kadar oynadığı 20 karşılaşmada 10 asist yaparken 2 kez de gol kaydetti.