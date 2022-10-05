Courtney Baker-Richardson konsolda oynarken kendini sakatladı! Futbolcu takımının maçını kaçırdı

NTVSpor'un haberine göre İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma terleten giyen Courtney Baker-Richardson yaşadığı sakatlık şekliyle futbol dünyasında gündem oldu.

Ligdeki 10 karşılaşmada 6 gol kaydeden golcü, Carlisle United ile oynanan mücadelede görev alamamıştı.

Takımın teknik direktörü Alex Morris ise oyuncunun sakatlığı ile ilgili, ''Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." ifadelerinde bulundu.

NESTA BENZER DURUMU YAŞAMIŞTI

Daha önce Milan'ın efsane oyuncusu Alessandro Nesta, PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatlamıştı. Nesta bunun üzerine ameliyat geçirmiş ve sahalardan 4 hafta uzak kalmıştı.