Haberler Avrupa’dan Futbol Courtney Baker-Richardson konsolda oynarken kendini sakatladı! Futbolcu takımının maçını kaçırdı

Courtney Baker-Richardson konsolda oynarken kendini sakatladı! Futbolcu takımının maçını kaçırdı

İngiltere'de League Two ekibi Crewe Alexandra'da forma terleten Courtney Baker-Richarson, pek rastlanmayan bir sakatlık geçirdi. Futbolcu konson oyununda sakatlık yaşadığı için takımının oynadığı maçta yer almadı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:01
Courtney Baker-Richardson konsolda oynarken kendini sakatladı! Futbolcu takımının maçını kaçırdı

NTVSpor'un haberine göre İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma terleten giyen Courtney Baker-Richardson yaşadığı sakatlık şekliyle futbol dünyasında gündem oldu.
Ligdeki 10 karşılaşmada 6 gol kaydeden golcü, Carlisle United ile oynanan mücadelede görev alamamıştı.

Takımın teknik direktörü Alex Morris ise oyuncunun sakatlığı ile ilgili, ''Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." ifadelerinde bulundu.

NESTA BENZER DURUMU YAŞAMIŞTI
Daha önce Milan'ın efsane oyuncusu Alessandro Nesta, PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatlamıştı. Nesta bunun üzerine ameliyat geçirmiş ve sahalardan 4 hafta uzak kalmıştı.

DİĞER
Sibel Can'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural damat oluyor! Sibel Can'dan oğlunun düğünde büyük sürpriz!
Gonca Vuslateri spor yaparken aşka düştü! Hakan Altun'dan sonra yeni sevgilisi ortaya çıktı o ünlü isim bakın kimmiş...
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael...
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O kulübün teklifini geri çevirmiş!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇ EKRANI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaraspor Bursaspor maçı CANLI İZLE Ankaraspor Bursaspor maçı CANLI İZLE 15:26
Ankaraspor Bursaspor maçı CANLI İZLE Ankaraspor Bursaspor maçı CANLI İZLE 15:19
Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:15
Yok böyle bir sakatlık! Yok böyle bir sakatlık! 15:01
Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları 14:49
THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor! THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor! 14:48
Daha Eski
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat kaçta? Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı saat kaçta? 14:31
Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 11:11
Benfica - PSG maçı ne zaman? Benfica - PSG maçı ne zaman? 11:16
Trabzonspor'un Monaco kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Monaco kadrosu açıklandı! 11:23
Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? Manchester City-Kopenhag maçı ne zaman? 11:29
City'den yıldız golcünün transferine önlem! City'den yıldız golcünün transferine önlem! 11:43