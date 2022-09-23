Final four geliyor

İngiliz gazetesi The Guardian, UEFA'nın futbol dünyasını sarsacak yeni planını duyurdu. The Guardian'da yer alan habere göre; UEFA, Süper Kupa mücadelesini basketboldaki gibi final-four sisteminde düzenlemek istiyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre; daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanan mücadeleye, UEFA Konferans Ligi şampiyonu ve ABD MLS şampiyonunu da dahil edilerek, dörtlü bir turnuvaya dönüştürülmesi planlanıyor.

ABD PAZARINA AÇILACAK

Geçen sezon aralarında Barcelona, Real Madrid, A.Madrid, M.United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Juventus ve Milan gibi devlerin bulunduğu takımlar Avrupa Süper Ligi projesini gündeme getirip, UEFA'yla gerilim yaşamışlardı. Bunun üzerine arayışlara giren UEFA, bu projesiyle ABD pazarına açılmak istiyor. UEFA'nın yakın zamanda bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını da Avrupa dışında oynatma planı var. UEFA, bu noktada örnek olarak bazı NFL maçlarının Londra'da oynanmasının etkisini göz önüne alıyor.