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Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi. Avrupa'nın dev kulüpleri şampiyon olabilmek için yıldız isimleri astranomik rakamlarla transfer etti. İşte bu sezon gerçekleşen dev transferler....

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:55 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:55
Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Geride kalan transfer döneminde Süper Lig'e birçok dünya yıldızı gelirken Avrupa futbolunda da çok önemli transferler gerçekleşti.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Premier Lig takımlarının öne çıktığı transfer döneminde kulüpler rekor paralar ödeyerek kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Milliyet'in haberine göre, Şampiyonluk hedefleyen kulüpler astranomik ücretler ödeyerek yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Bu sezon öne çıkan transferler. İşte o liste...

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Richarlison - 58 Milyon Euro

Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Tottenham, son yıllarda Everton formasıyla gösterdiği başarılı performansla Brezilya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen Richarlison'u 58 Milyon Euro karşılığında transfer etti. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol atıp 5 asist yapan 25 yaşındaki Brezilyalı, bu sezona da iyi bir başlangıç yaparak 6 maçta 2 gol 2 asistlik oyun ortaya koydu.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Erling Haaland - 60 Milyon Euro

Adını futbol dünyasına duyurduğu günden bu yana rekor üstüne rekor kıran Norveçli golcü Erling Haaland, transfer döneminin en önemli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Manchester City, 22 yaşındaki 1.95lik forveti 60 Milyon Euro+bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. İngiltere kariyerine üst perdeden giriş yapan Haaland, yeni takımında 8 maça çıkıp 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Marc Cucurella - 65 Milyon Euro

Barcelona altyapısında yetişen ve sonrasında sırasıyla Eibar, Getafe ve Brighton formaları giyen 24 yaşındaki sol bek Cucurella, özellikle Premier Lig'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmişti. Londra ekibi Chelsea, Manchester City'nin de ilgisinin olduğu futbolcuyu transfer etmek için tam 65 Milyon Euro ödedi.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Matthijs De Ligt - 67 Milyon Euro

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final oynadığı sezon yıldızını parlatan Holladalı stoper De Ligt, 2019 yazında 85 Milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Torino ekibinde Merih Demiral'la forma rekabetine de girmiş olan 23 yaşındaki başarılı futbolcu, bu yaz Bayern Münih'in yolunu tuttu. Yıldızın oyuncunun bonservisine henüz 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden 152 Milyon Euro ödendi.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Alexander Isak - 70 Milyon Euro

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınmasının ardından büyük yatırımlar yapmaya başlayan Newcastle United'ın son büyük hamlesi Alexander İsak oldu. Köklü İngiliz kulübü, geçtiğimiz sezon La Liga ekibi Real Sociedad'ta 41 maçta 10 gol atan 22 yaşındaki İsveçli Isak'ı tam 70 Milyon Euro'ya transfer etti.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Casemiro - 70 Milyon Euro

Real Madrid'te son yılların en istikrarlı futbolcularından biri olan ve tam 5 Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmış olan Casemiro, Premier Lig devi Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 70 Milyon Euro bonservis ödedi.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Darwin Nunez - 75 Milyon Euro

Benfica'da gösterdiği performansla Avrupa Futbolu'nun en önemli golcülerinden biri olmaya aday gösterilen Darwin Nunez, Liverpool'un yeni golcüsü oldu. Mane'yle yollarını ayıran İngiliz devi, bir önceki sezon 34 gol atma başarısı gösteren Uruguaylı forveti 75 Milyon Euro karşılığında transfer etti.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Aurelien Tchouameni - 80 Milyon Euro

Bordeaux'da yetişen ve sonrasında Monaco'da ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Tchouameni, yaşı ilerleyen orta sahasına alternatif arayan Real Madrid'in yeni transferlerinden biri oldu. İspanyol devi, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 2000 doğumlu Tchouameni için Monaco'ya 80 Milyon Euro bonservis ödedi.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Fofana - 80 Milyon Euro

Premier Lig'de sezonun en pahalı ikinci transferi Wesley Fofana oldu. Kadrosunun ön önemli oyuncularından Rudiger ve Andreas Christensen'in bedelsiz bir şekilde takımdan ayrıldığı Chelsea, 21 yaşındaki stoper Fofana için, Leicester City'ye tam 80 Milyon Euro ödeyecek.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Antony - 95 Milyon Euro

Ajax'ın 2020 yılında Sao Paulo'dan transfer ettiği Antony, Hollanda ekibinde 82 maçta 24 gol 22 asistlik performans ortaya koyarak dikkat çekmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti. Son yıllarda birçok pahalı transfer yaparak gündeme gelen Manchester United, 22 yaşındaki yıldızı 95 Milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak Avrupa'da sezonun en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Pogba - Bedelsiz

İtalyan devi Juventus 2016 yılında Manchester United'a gönderdiği Pogba'yı bedelsiz olarak geri aldı. Pogba 105 milyon euro bedelle Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmuştu.

Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Paulo Dybala - Bedelsiz

Paulo Dybala 7 sezon sonra Torino'dan ayrıldı. Arjantinli golcü rotasını İtalya'nın Roma ekibine döndürdü. Roma oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

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