Avrupa'da yaz transfer sezonundaki öne çıkan transferler!

Matthijs De Ligt - 67 Milyon Euro

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final oynadığı sezon yıldızını parlatan Holladalı stoper De Ligt, 2019 yazında 85 Milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Torino ekibinde Merih Demiral'la forma rekabetine de girmiş olan 23 yaşındaki başarılı futbolcu, bu yaz Bayern Münih'in yolunu tuttu. Yıldızın oyuncunun bonservisine henüz 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden 152 Milyon Euro ödendi.