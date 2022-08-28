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Mircea Lucescu'dan flaş sözler! İstifa edecek mi?

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen ancak Portekiz ekibi Benfica diş geçiremeyip UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Dinamo Kiev, bu sefer gruplarda sarı-lacivertlilerin rakibi oldu. Fenerbahçe ile B Grubu'nda mücadele verecek olan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0 mağlup oldukları Dnipro maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi. İşte o sözler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:27
Mircea Lucescu'dan flaş sözler! İstifa edecek mi?

Maçı Kiev yerine Lviv'de oynamalarına anlam veremediğini söyleyen Lucescu, "Bu maçı Kiev'de oynamak istiyordum. Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.

Mircea Lucescu'dan flaş sözler! İstifa edecek mi?

"SON MAÇIM OLABİLİR"
Takımın yıldız stoperi Illia Zabarnyi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Lucescu, "Onun son maçı olduğunu ve bir daha kadroda olmayacağını düşünüyorsunuz.

Mircea Lucescu'dan flaş sözler! İstifa edecek mi?

Dnipro maçı belki de benim buradaki son maçım olabilir ancak Zabarnyi'nin son maçı değil." diyerek sözlerini noktaladı.

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