Mircea Lucescu'dan flaş sözler! İstifa edecek mi?

Maçı Kiev yerine Lviv'de oynamalarına anlam veremediğini söyleyen Lucescu, "Bu maçı Kiev'de oynamak istiyordum. Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.