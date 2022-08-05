Thierry Henry Fabregas’ın yanına!

Evrak işlemlerinin ardından karar resmen duyurulacak. İtalya Serie B'de mücadele eden Como Kulübü'nün başkanlığını Chelsea'nin eski oyuncusu Dennis Wise yapıyor. 2017- 18'da Serie D'ye düşen Como, 2019'da profesyonel liglere dönmüştü.



MOTİVASYON TERS TEPTİ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın geçen sezon Anfield deplasmanı öncesi takımı motevi etmek için tercih ettiği yöntem ortaya çıktı. Futbolcularını atmosfere alıştırmak için antrenmanlarda Liverpool taraftarının You'll Never Walk Alone marşını çaldıran İspanyol hocanın bu denemesi ters tepti. Arsenal, bu maçtan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.



CHELSEA'DEN AUBA FLÖRTÜ

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Barcelona forması giyen Pierre- Emerick Aubameyang'la görüşmelere başladı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu forvet, ilk etapta İngiliz ekibinin teklifine sıcak bakmadı. Barcelona'nın yolları ayırmayı düşündüğü 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 38 maçta 20 kez rakip ağları sarstı, 3 de asist yaptı.