Jürgen Klopp şampiyonluk adayını belirledi

Alman çalıştırıcı "Yine Manchester City şampiyon olacak gibi görünüyor" diye konuştu.



Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Lincoln- Tobol, TNS-Reykjavic ve Ballkani- La Fiorita maçlarının rövanşları oynanacak. Turu geçenler kupada 3. aşamaya ulaşacak.



Barcelona'da Xavi, Frenkie de Jong'a tam anlamıyla takmış durumda

Önceki gün "Kalırsa stoper oynar" dedikten sonra da dün de maaşını yüzde 50 düşürmesini istedi. Ayrılmayı düşünüyor.



Juventus'ta Pogba hamlesinden sonra maaş bütçesinde yer açmak için 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ve Arthur Melo'dan kulüp bulmaları istendi. İtalya'dan teklif yağıyor.