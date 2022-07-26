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Jürgen Klopp şampiyonluk adayını belirledi

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, yeni sezonda şampiyonluk adayı olarak rakiplerini öne çıkardı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Jürgen Klopp şampiyonluk adayını belirledi

Alman çalıştırıcı "Yine Manchester City şampiyon olacak gibi görünüyor" diye konuştu.


Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Lincoln- Tobol, TNS-Reykjavic ve Ballkani- La Fiorita maçlarının rövanşları oynanacak. Turu geçenler kupada 3. aşamaya ulaşacak.


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Önceki gün "Kalırsa stoper oynar" dedikten sonra da dün de maaşını yüzde 50 düşürmesini istedi. Ayrılmayı düşünüyor.


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Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ve Arthur Melo'dan kulüp bulmaları istendi. İtalya'dan teklif yağıyor.

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