Aktüel haberler (09.03.2022)

BAYERN MÜNİH YİNE AFFETMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih yoluna inanılmaz bir galibiyetle devam etti. Alman panzeri, Salzburg'a 7-1'lik skorla üstünlük sağladı. Bayern yakın tarihte Basel'i 7-0, Roma'yı 7-1, Shakhtar'ı 7-0, Porto'yu 6-1, Arsenal'i 5-1, Tottenham'ı 7-2, Salzburg'u 6-2 gibi çarpıcı sonuçlarla mağlup etti.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff'unda 24 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Portekiz maçının biletleri satışa çıktı. Ay-yıldızlılar deplasman tribünü biletlerini 200 TL'den satın alabilecekler.

1 YIL SEYİRCİSİZ CEZASI

Meksika'da kanlı Queretero- Atlas maçı sonrası sert kararlar alındı. Queretero taraftarı 1 yıl seyircisiz oynayacak. Altyapı ve kadın maçlarına da taraftar alınmayacak. Mevcut yönetim 5 yıl futboldan men edildi. Para cezası da kesildi.

ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Tenisçi Andy Murray'den şık hareket... Büyük Britanyalı raket, bu yıl turnuvalarda kazanacağı parayı Rus saldırısı sonrası zor durumda kalan Ukraynalı çocuklara vereceğini açıkladı. Savaştan etkilenen 7.5 milyon çocuk var.

YILMAZ VURAL BARÇA'DA

Türkiye'nin en sempatik teknik adamlarından Yılmaz Vural'ın aynı ismini taşıyan oğlu Yılmaz Vural, Barcelona altyapısıyla idmana çıkacak. 12 yaşındaki Yılmaz'ın bireysel antrenörlüğünü yapan Güvenç Kurtar, müjdeyi A Spor'dan verdi.