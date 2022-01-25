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Christian Eriksen Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara başladı!

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren ve uzun süredir futboldan uzak kalan Christian Eriksen, yeşil sahalara geri döndü. Danimarkalı futbolcu, eski kulübü Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara başladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 18:10
Christian Eriksen Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara başladı!

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrasında Inter'den ayrılmak zorunda kalan ve şu anda kulüpsüz olan Christian Eriksen'e eski kulübü Ajax kucak açtı.

Hollanda devi, Danimarkalı futbolunun yeni bir takım bulana kadar Jong Ajax'la (Ajax2ın genç takımı) antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsaneler her zaman hoş karşılanır. Christian Eriksen bu hafta Jong Ajax ile antrenmanlara çıkıyor. Danimarklı futbolcu yeni bir takım bulana kadar formunu korumak adına idmanlarına devam edecek." denildi.

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