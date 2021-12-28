SPOR HABERİ - Ricardo Quaresma corona virüse yakalandı!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen ve şu sıralar ülkesi Portekiz'de Vitoria Guimaraes'de top koşturan tecrübeli futbolcu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda corona virüse yakalandığını duyurdu.

Quaresma paylaşımında "İyiyim arkadaşlar. Neredeyse semptomsuz geçiriyorum ve aşılıyım. Ne kadar dikkatli olursak olalım bu virüs hilekar ve oyunun kurallarına uymuyor. Bu yüzden onunla takım halinde savaşmalıyız. Birbirimize iyi bakmalıyız ki kazanabilmemizin tek yolu bu. Tüm mesajlarınız ve gösterdiğniz sevgi için teşekkür ederim. Bu, daha güçlü bir şekilde geri dönmemi sağlayacak" ifadelerini kullandı.