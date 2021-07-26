Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika transfer haberi: Alman devi Borussia Dortmund'dan Merih Demiral hamlesi! İlk teklif...

Son dakika transfer haberi: Alman devi Borussia Dortmund'dan Merih Demiral hamlesi! İlk teklif...

Son dakika transfer haberi: İtayan devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...  Atalanta'nın da gündeminde olan yıldız oyuncu için Alman devi Borussia Dortmund devreye girdi. Dortmund, önümüzdeki günlerde ilk teklifini sunacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:21
Son dakika transfer haberi: Alman devi Borussia Dortmund'dan Merih Demiral hamlesi! İlk teklif...

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Borussia Dortmund, önümüzdeki günlerde Merih Demiral için Juventus'a ilk teklifini iletecek.

Juventus'un milli oyuncu için 35 milyon Euro talep edeceği ifade edilirken Avrupa'dan birçok kulübün Merih Demiral'ı transfer etmek istediği belirtildi.

ATALANTA DA İSTİYOR

Adı Tottenham ile anılan Atalanta stoperi Cristiana Romero'nun takımdan ayrılması halinde İtalyan ekibinin de Merih Demiral için teklifte bulunacağı kaydedildi.

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