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Belçika - İtalya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Son dakika EURO 2020 haberleri... Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 15:55
Belçika - İtalya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Belçika ile İtalya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - İtalya maçı 2 Temmuz Cuma günü 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

BELÇİKA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

Belçika: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco, Eden Hazard, Lukaku

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