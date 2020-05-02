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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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kupası oynanacak

İsveç kupası oynanacak

Koronavirüs salgını sebebiyle oynanırken ertelenen Kupası mücadeleleri, 1 'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle oynanırken ertelenen Kupası mücadeleleri, 1 'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek. İsveç Federasyonu yaptığı açıklamada, kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağını belirtti.
  1. 2.5.2020
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