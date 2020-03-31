Hayat Belarus’a güzel!

Lig maçlarının oynandığı ülkede son olarak Devlet Başkanı Lukaşenko, hokey maçına çıktı. Maçtan sonra konuşan Lukaşenko, "Burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi " açıklamasını yaptı.