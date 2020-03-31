Hayat Belarus’a güzel!
Tüm dünya koronovirüs nedeniyle sıkı tedbirler alırken, Belarus normal yaşama devam ediyor.
Lig maçlarının oynandığı ülkede son olarak Devlet Başkanı Lukaşenko, hokey maçına çıktı. Maçtan sonra konuşan Lukaşenko, "Burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi " açıklamasını yaptı.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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