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31 Mart 2020, Salı
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Hayat ’a güzel!

Hayat Belarus’a güzel!

Tüm dünya koronovirüs nedeniyle sıkı tedbirler alırken, normal yaşama devam ediyor.

Lig maçlarının oynandığı ülkede son olarak Devlet Başkanı , hokey maçına çıktı. Maçtan sonra konuşan Lukaşenko, "Burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi " açıklamasını yaptı.

  1. 31.3.2020
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