Futbola kar engeli
Avrupa'daki yoğun kar yağışı ve hava koşulları futbol maçlarının ertelenmesine neden oldu.
- 10.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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