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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Futbola kar engeli

Futbola kar engeli

Avrupa'daki yoğun kar yağışı ve hava koşulları maçlarının ertelenmesine neden oldu.

Avrupa'daki yoğun kar yağışı ve hava koşulları maçlarının ertelenmesine neden oldu. 'de M. City-West Ham, 'da ise M.Glabbach-Köln maçları ileri bir tarihe ertelendi. 'da 4 maç tatil edilirken, 'da ise tüm karşılaşmalar ertelendi.
  1. 10.2.2020
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