Haberler At Yarışı Efsane jokey Süleyman Akdı'dan flaş sözler! "İlk imparator benim"

Efsane jokey Süleyman Akdı'dan flaş sözler! "İlk imparator benim"

Kariyerinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Gazi koşuları zaferleri bulunan efsane jokey ve yorumcu Süleyman Akdı açıklamalarda bulundu. Akdı, "Spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabı benim için kullanıldı. Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin'e benden sonra İmparator dendi. ifadelerini kullandı.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 15:08
Efsane jokey Süleyman Akdı'dan flaş sözler! "İlk imparator benim"

Kariyerinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Gazi koşuları zaferi bulunan, efsane jokey ve yorumcu Süleyman Akdı 97'nci Gazi Koşusu hakkında konuştu.

Hürriyet'in haberine göre, Süleyman Akdı Türkiye'de ilk imparator lakabı kendi için kullanıldığını söyledi.

"TERİM, TATLISES, ÇETİN BENDEN SONRA"

Yarış kazanıp popülerliğim artınca önce Pele sonra dönemin bir başka efsane futbolcusu Eusebio'nun adıyla çağrılmaya başlandım. Spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabı benim için kullanıldı. Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin'e benden sonra İmparator dendi. Jokeylik çok zor meslek. En zor olan şey zirveye çıktıktan sonra orada kalmak. ifadelerini kullandı.

"HALİS KARATAŞ ŞU ANDA EN İYİ"

Halis Karataş şu anda Türkiye'nin en iyi jokeyi konumunda. Kendi stilini oluşturarak at binmek jokeyler için çok önemli. Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Ali Yıldız, Eray Çizik gibi gençleri çok beğeniyorum. Son iki yılda Ayhan Kurşun muazzam bir yükseliş gösterdi. Ben birçok farklı jenerasyonla at bindim. Her yarış için ayrı taktiğim vardı. Rakamlara baktığımızda çıktığım her üç yarışımdan birini kazandım. dedi.

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