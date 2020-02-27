En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar
Suudi Arabistan, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kral Abdulaziz Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.
Dünyanın en değerli at yarışı Suudi Arabistan'da; ödül 20 milyon dolar! Euronews'in haberine göre, yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak.
"ETKİNLİK KÜRESEL YARIŞLARA DAMGASINI VURACAK"
Son yıllarda özellikle kadın haklarına yönelik yaptığı iyileştirme düzenlemeleri ile dikkat çeken hükümet, at yarışı gibi uluslararası spor etkinliklerinde de dünyadaki lider oyunculardan biri olmak istiyor.
"Etkinlik küresel yarışlara damgasını vuracak" diyen Suudi Arabistan Jokey Kulübü Strateji ve Uluslararası Yarış Direktörü Tom Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli yarışlarımızı uluslararası meslektaşlarımızla eşit bir seviyeye getirmek için ilk adımları atıyoruz" dedi.
29 Şubat'ta koşulacak yarışta en fazla 14 başlangıç alanı olacak.
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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