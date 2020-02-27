En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler At Yarışı En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar

En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar

En değerli at aranıyor! Ödül 20 milyon dolar

, 20 milyon dolarlık nakit ödülle dünyanın en pahalı at yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hipodromu'nda düzenlenecek olan Suudi Kupası'na yaklaşık 10 bin seyircinin katılacağı belirtildi.

Dünyanın en değerli at yarışı 'da; ödül 20 milyon dolar! Euronews'in haberine göre, yarışın kazananı 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olurken, geriye kalan meblağ ise ilk 10 yarışçı arasında dağıtılacak.

"ETKİNLİK KÜRESEL YARIŞLARA DAMGASINI VURACAK"

Son yıllarda özellikle kadın haklarına yönelik yaptığı iyileştirme düzenlemeleri ile dikkat çeken hükümet, at yarışı gibi uluslararası spor etkinliklerinde de dünyadaki lider oyunculardan biri olmak istiyor.

"Etkinlik küresel yarışlara damgasını vuracak" diyen Suudi Arabistan Jokey Kulübü Strateji ve Uluslararası Yarış Direktörü Tom Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli yarışlarımızı uluslararası meslektaşlarımızla eşit bir seviyeye getirmek için ilk adımları atıyoruz" dedi.

29 Şubat'ta koşulacak yarışta en fazla 14 başlangıç alanı olacak.

  1. 27.02.2020
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