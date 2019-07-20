Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan okulda, prestijli bir meslek, güzel bir gelecek sahibi olmak isteyen adaylar, yapılan seçmelerin ardından 2 yıl süreli ve yatılı olarak, tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

Başvuru yapabilmek için 17 yaşından gün almamış adayların, 30 – 45 kg ağırlığı arasında ve boylarının 130 – 165 cm arasında olmalarının yanı sıra İlköğretimin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3. kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olma zorunluluğu bulunuyor.

Geleceğin şampiyon jokeyleri olmak isteyen kursiyerler, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İstanbul'daki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki Hipodrom Müdürlüklerine haftanın tüm günü başvuru yapabilecekler.

Gençlerin önünde gelecek yıllarda örnek aldığı şampiyon jokeylerin yerinde olabilmek için büyük fırsat var. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgilere Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirler.