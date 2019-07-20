Jokey olabilmek için 31 Temmuz son gün!
Türkiye Jokey Kulübü’nün bünyesinde 1985 yılından beri hizmet veren ve Türkiye’de geleceğin şampiyon jokeylerini yetiştiren tek okul olma özelliğini taşıyan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ne başvurular 31 Temmuz’da sona eriyor.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bulunan okulda, prestijli bir meslek, güzel bir gelecek sahibi olmak isteyen adaylar, yapılan seçmelerin ardından 2 yıl süreli ve yatılı olarak, tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.
Başvuru yapabilmek için 17 yaşından gün almamış adayların, 30 – 45 kg ağırlığı arasında ve boylarının 130 – 165 cm arasında olmalarının yanı sıra İlköğretimin 2. kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3. kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olma zorunluluğu bulunuyor.
Geleceğin şampiyon jokeyleri olmak isteyen kursiyerler, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İstanbul'daki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ne hafta içi, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki Hipodrom Müdürlüklerine haftanın tüm günü başvuru yapabilecekler.
Gençlerin önünde gelecek yıllarda örnek aldığı şampiyon jokeylerin yerinde olabilmek için büyük fırsat var. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgilere Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
- 20.07.2019
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10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Toplam 1
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murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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