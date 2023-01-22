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Milli atlet Eda Nur Tulum'dan Türkiye rekoru!

Son dakika spor haberleri... Milli atlet Eda Nur Tulum, Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Türkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metre seçmesinde Türkiye rekoru kırdı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:36
Milli atlet Eda Nur Tulum'dan Türkiye rekoru!

Milli atlet Eda Nur Tulum, Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Türkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metre seçmesinde 18 yaş altı ve 20 yaş altında Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı atlet Eda Nur, Bursa'da 20 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 18 yaş altı ve 20 yaş altı grubunda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu, 400 metre seçmelerinde 54.95 koşarak Derya Yıldırım'a ait (55.07) olan 20 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi.

Bu branşta 18 yaş altı Türkiye rekoru ise 55.52 ile Nevin İnce'ye ait bulunuyor.

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