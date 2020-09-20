Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bugün 15. kez gerçekleştirilecek. Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olarak belirlendi. Maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.
İstanbul’da yarı maraton günü
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, bugün 15. kez gerçekleştirilecek.
Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50