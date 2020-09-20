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Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone Yarı Maratonu, bugün 15. kez gerçekleştirilecek.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
İstanbul’da yarı maraton günü

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone Yarı Maratonu, bugün 15. kez gerçekleştirilecek. Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak için zaman sınırı 4 saat olarak belirlendi. Maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.

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