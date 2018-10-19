Kapadokya, bu yıl 5'inci kez dünyanın en önemli patika koşucularını ağırlayacak. Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda düzenlenen koşular, 20-21 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Koşuya katılacak sporcular, uzun parkur (119 kilometre), orta parkur (63 kilometre) ve kısa parkur (38 kilometre) olmak üzere üç kategoride yarışacak.

Etkinliğe İngiltere, Portekiz, İtalya, Polonya, ABD, Almanya, Fransa, Romanya, Japonya, İspanya, Rusya, Kanada, İsviçre, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, İsveç, Cezayir, Mısır, Meksika, Danimarka, İran, Filipinler, Macaristan, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Bosna Hersek ve Litvanya'nın da aralarında olduğu 70'ten fazla ülkeden 2 bini aşkın sporcu katılacak.

SPORCULARIN YÜZDE 45'İ YABANCI

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu organizatörü Argeus Travel&Events'in yöneticisi Aydın Ayhan Güney, parkurların geçen seneki parkurlara çok benzediğini ancak doğa olayları nedeniyle bazı küçük değişikliklerin söz konusu olduğunu söyledi.

Güney, klasikleşmiş parkurları korumaya özen gösterdiklerini belirterek, "Bu yıl sporcularımızın yüzde 45'i yabancı, kadın sporcu oranı ise yüzde 30'a yaklaştı. Dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi.

Katılımcı sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığına işaret eden Güney, Kapadokya'ya bu organizasyon için 3 bin 500 kişinin geldiğini ifade etti.

DÜNYA ŞAMPİYONLARI TER DÖKECEK

Ultra trail yarışları içinde en üst seviyeye çıkan Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'na, 2018 Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) kadınlar şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, 2018 UTMB erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, 2016 Ultra Trail Dünya Turu şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu olan Faslı Rachid El-Morabity ve Salomon Kapadokya Ultra Trail orta parkuru erkekler rekorunun sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi isimler de katılacak.

Türk atletlerin de yer alacağı koşuda, Salomon Kapadokya Ultra Trail orta parkur kadınlar rekoru sahibi Meryem Kılınç Gündoğdu, milli atletlerden Üzeyir Söylemez ve Kemal Kukul ile 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Mehmet Soytürk de mücadele edecek.