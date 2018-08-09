Alperen Acet, Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı

    Alperen Acet, Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı

    'nın başkenti 'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden , erkekler yüksek atlama elemelerindeki 2.25'lik derecesiyle 7'nci oldu ve adını finale yazdırdı.

    , elemelerde sırasıyla 2.11, 2.16, 2.21 ve 2.25 atlayarak finaldeki 12 atlet arasına kaldı.

    , 11 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.00'de erkekler yüksek atlama finalinde madalya için piste çıkacak.


    1. 9.8.2018 22:54
    2. Güncelleme: 9.8.2018 22:54
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