Alperen Acet, Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Alperen Acet, erkekler yüksek atlama elemelerindeki 2.25'lik derecesiyle 7'nci oldu ve adını finale yazdırdı.
Alperen Acet, elemelerde sırasıyla 2.11, 2.16, 2.21 ve 2.25 atlayarak finaldeki 12 atlet arasına kaldı.
Milli atlet, 11 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.00'de erkekler yüksek atlama finalinde madalya için piste çıkacak.
- 9.8.2018 22:54
- Güncelleme: 9.8.2018 22:54
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Yorum
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Yorum
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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