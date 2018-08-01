Atletizm göz dolduruyor
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Atletizm göz dolduruyor

    Atletizm göz dolduruyor

    Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, alt yaş kategorilerinde de benzer performans sergiliyor.

    13 ilde gerçekleştirilen 'Naili Moran Altı ' yarışlarına katılan sporcular, 12-14 ve 15 yaş kategorilerinde aldıkları 4 madalya ile göz doldurdu.


    Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 28-29 Temmuz tarihleri arasında organize ettiği ve büyük ilgi gören 'Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali', aralarında 'nın da bulunduğu 13 ilde yapılan yarışlar sonucunda tamamlandı. Bursa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyespor sporcusu Edanur Yaşar birinci, Nazlıcan İnaltekin ise ikinci oldu. Edanur ve Nazlıcan, 15 'nde yarıştı. 14 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ise Iraz Engin birinciliği elde etti. 12 Yaş Erkekler Kategorisi'nde de Alper Kaygısız, ikinciliği alarak takımın başarı grafiğini yükseltti. Yarışları toplam 4 madalya ile tamamlayan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, sevinçlerini antrenörleri ile paylaştı.

    1. 1.8.2018 10:07
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