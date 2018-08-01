Atletizm göz dolduruyor

13 ilde gerçekleştirilen 'Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali' yarışlarına katılan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 12-14 ve 15 yaş kategorilerinde aldıkları 4 madalya ile göz doldurdu.



Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 28-29 Temmuz tarihleri arasında organize ettiği ve büyük ilgi gören 'Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali', aralarında Bursa'nın da bulunduğu 13 ilde yapılan yarışlar sonucunda tamamlandı. Bursa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyespor sporcusu Edanur Yaşar birinci, Nazlıcan İnaltekin ise ikinci oldu. Edanur ve Nazlıcan, 15 Yaş Kızlar Kategorisi'nde yarıştı. 14 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ise Iraz Engin birinciliği elde etti. 12 Yaş Erkekler Kategorisi'nde de Alper Kaygısız, ikinciliği alarak takımın başarı grafiğini yükseltti. Yarışları toplam 4 madalya ile tamamlayan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, sevinçlerini antrenörleri ile paylaştı.