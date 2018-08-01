Atletizm göz dolduruyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, alt yaş kategorilerinde de benzer performans sergiliyor.
13 ilde gerçekleştirilen 'Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali' yarışlarına katılan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 12-14 ve 15 yaş kategorilerinde aldıkları 4 madalya ile göz doldurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 28-29 Temmuz tarihleri arasında organize ettiği ve büyük ilgi gören 'Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali', aralarında Bursa'nın da bulunduğu 13 ilde yapılan yarışlar sonucunda tamamlandı. Bursa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyespor sporcusu Edanur Yaşar birinci, Nazlıcan İnaltekin ise ikinci oldu. Edanur ve Nazlıcan, 15 Yaş Kızlar Kategorisi'nde yarıştı. 14 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ise Iraz Engin birinciliği elde etti. 12 Yaş Erkekler Kategorisi'nde de Alper Kaygısız, ikinciliği alarak takımın başarı grafiğini yükseltti. Yarışları toplam 4 madalya ile tamamlayan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, sevinçlerini antrenörleri ile paylaştı.
- 1.8.2018 10:07
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
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