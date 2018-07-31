Atletizmcilerden büyük başarı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen U16 Türkiye Gruplar Final Müsabakaları'nda 1308 Osmaneli Belediyespor Atletizm Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dereceleri elde etti.
Sporcu Recep Yasin Akdaş gülle atmada 12,40 metre mesafeye ulaşıp Türkiye 2.'liği, disk atmada 33,78 metre mesafe ile de yine Türkiye 2.'liği alırken; 100 metre koşuda 4.'lük ile müsabakaları tamamlayarak genel puanlamada Türkiye 5.'si oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor Atletizm Takımı'nın bir diğer sporcusu Furkan Apak uzun atlamada 5,38 metre ile 1'inci, üç adım atlamada 2'nci, 100 metrede 5'inci olup genel puanlamayla Türkiye 6'ncısı oldu. Dereceye giren iki sporcu 9-10 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 16 yaş altı olimpik deneme seçmelerine davet edildi.
Sporcuları tebrik eden Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, "U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden 1308 Osmaneli Belediyespor Takımımızın değerli sporcularını, Sercan hocamızı, sporcularımızın ailelerini ve yöneticilerimizi kutluyoruz" dedi.
- 31.7.2018 11:21
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