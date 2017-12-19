Gatlin ve ekibine doping soruşturması

ABD'nin Florida eyaletindeki tesislere giderek Gatlin'in antrenörü Mitchell ve temsilcisi Wagner'i gizli kamerayla görüntüleyen İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ın haberi atletizm dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mitchell ve Wagner'in sporculara 250 bin dolar karşılığında yasa dışı yollarla performans artırıcı ilaç sağlayan program teklif ettiği iddiasının haberde yer alması üzerine ABD Anti Dopig Ajansı (USADA) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) desteklediği Atletizm Dürüstlük Birimi konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İngiliz gazetesi, Wagner'in, 35 yaşındaki Gatlin'in performans artırıcı ilaç kullandığı iddiasına yer verdi. Yaptığı açıklamada son 5 yıldır numunelerinin temiz çıktığını vurgulayan ABD sporcu ise kendini savundu.





Gatlin'in 14 yıldır temsilciliğini yapan Renaldo Nehemiah, Wagner'in en fazla iki-üç etkinlikte görev yaptığına dikkati çekti. ABD'li atlet, eski olimpiyat şampiyonu antrenör Mitchell ile de yollarını ayırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ABD'li Gatlin, erkekler 100 metre yarışında 9.92'lik derecesiyle altın madalya kazanmıştı. Vatandaşı Christian Coleman'ın 9.94 ile ikinciliği elde ettiği mücadelede Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 9.95 ile bronz madalyada kalmıştı.

Kariyerinde bir olimpiyat ve üç dünya şampiyonluğu bulunan Gatlin, 2001 ve 2006 yıllarında olmak üzere iki kez doping cezası almıştı.