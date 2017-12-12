 Rus atletler tarafsız katılacak! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Rus atletler tarafsız katılacak!

    Rus atletler tarafsız katılacak!

    Rus Olimpiyat Komitesi (ROC), Rus atletlerin Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde gerçekleşecek 2018 Kış Olimpiyatları’nda tarafsız olarak katılmalarını onayladı.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), 2014 Soçi Oyunları'nda Rus atletlerin doping yapması nedeniyle geçtiğimiz hafta Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ettiğini açıklamıştı. Doping testi temiz çıkan Rus atletlerin ise bağımsız olarak oyunlarda mücadele edebileceği, atletlerin 2018 Kış Olimpiyatları'nda Rusya'dan katılan olimpik atlet adıyla mücadele edeceği belirtilmişti. Rus Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexander Zhukov, yapılan komite toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bütün katılımcılar, atletlerimizin Güney Kore'ye gitmesi ve Pyeongchang şehrinde gerçekleşecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda rekabet etmesi ve müsabakaları kazanması yönünde görüş birliğine vardı" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı, Rus atletlerin olimpiyatlara katılması konusunda desteğini de geçtiğimiz hafta vermişti. Bazı Rus atletler resmi olarak tarafından bireysel sporcular olarak yarışmaya davet edilecek, ancak ROC kendi tercih ettiği takımların kadrosunu sunacak.
    2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore'de gerçekleştirilecek.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:31
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