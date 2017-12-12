Rus atletler tarafsız katılacak!
Rus Olimpiyat Komitesi (ROC), Rus atletlerin Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde gerçekleşecek 2018 Kış Olimpiyatları’nda tarafsız olarak katılmalarını onayladı.
Rusya Devlet Başkanı, Rus atletlerin olimpiyatlara katılması konusunda desteğini de geçtiğimiz hafta vermişti. Bazı Rus atletler resmi olarak IOC tarafından bireysel sporcular olarak yarışmaya davet edilecek, ancak ROC kendi tercih ettiği takımların kadrosunu sunacak.
2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore'de gerçekleştirilecek.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:31
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Yönetimden Muslera hamlesi
Toplam 9
Yorum
BeykozlUltrAslan Bursadan Harunu Alın Hem Yerli Hem İyi Kaleci Muslera Bir Degaj Dahi Yapamıyo Hepsi Kısa Yan Toplarda Zayıf Artık Zarar Veriyo.
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Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!
Toplam 6
Yorum
tam destek Her yenilgide hoca kovarsan kafası bozan futbolcu hocayı göndermeye çalışır. Gerekirse yönetim hocayı gönderir gemiyi delmenin anlamı yok.
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Arda Turan'dan duygusal paylaşım!
Toplam 2
Yorum
GSGSGS Sen saygıyı yitirdin, affedilir hatalar değildi senin yaptıkların acıtasyon yapma,o formayı çocuk senden daha çok hakediyor orası kesin.
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