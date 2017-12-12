 Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    cezaevinde kavgaya karıştı

    <a href="/index/pistorius?id=43bad948-d4c9-46d7-98b5-286306ee4a12" class="" rel="tag">Pistorius</a> cezaevinde kavgaya karıştı

    Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı atlet Oscar , hapishanede karıştığı kavgada yaralandı.

    Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki 'un ortak hizmet veren telefon için bir başka mahkumla kavga ettiği ve çıkan arbedede yaralandığı bildirildi. İki mahkumun daha sonra ıslah merkezine götürüldüğü kaydedildi.

    , geçen yıl kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmişti.

    Güney Afrika Cumhuriyeti Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazının ardından yeniden incelemiş ve geçen ay hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkarmıştı.

    Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" yargılanmıştı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:27
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