Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı
Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius, hapishanede karıştığı kavgada yaralandı.
Hapishane yönetiminden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Pistorius'un ortak hizmet veren telefon için bir başka mahkumla kavga ettiği ve çıkan arbedede yaralandığı bildirildi. İki mahkumun daha sonra ıslah merkezine götürüldüğü kaydedildi.
Pistorius, geçen yıl kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmişti.
Güney Afrika Cumhuriyeti Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazının ardından yeniden incelemiş ve geçen ay hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkarmıştı.
Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" yargılanmıştı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:27
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
carsi09 Besiktas bu ülkenin yüz akidir gözbebegidir.Uefadan 50 milyon€ memlekete getirmistir ülke puanina en fazla katkiyi yapandir, gururlan sen de
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
Duman bütün besiktaslilar inaniyoruz ki sahaya cikip herkese ders olacak sekilde mücadele verip ülkemizi temsil edecegiz inanmayanlar kiskanclikta
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"Beşiktaş'a tur için güveniyorum"
Toplam 4
Yorum
Kartalcan temmuzda vardara östersjund a elenip veda edenler mayisa kadar avrupayi birkamaya niyeti olmayan besiktas la ülke adina gurur duysunlar
Pistorius cezaevinde kavgaya karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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