Milli takım seçmelerinde bıçaklı kavga!

Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları’na katılacak milli sporcuların seçiminin yapıldığı yarışma sırasında, kayak hocalarından biri piste girdi. Olay sonrası bıçaklı kavga çıktı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu eğitmen ile sporcular arasında bıçaklı kavga çıktığı ve hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Ülke olarak Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaya hazırlandığımız bugünlerde, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan Milli Takım seçmelerinde kendini bilmez birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen maksatlı ve talihsiz olaylar tüm kamuoyunun malumudur.



Federasyonumuzun, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların adil olarak seçilmesi için azami gayret göstermektedir. Bunu sağlamak için teknolojinin en son imkanları kullanılarak yarışçıların derecelerinin eş zamanlı görülmesi ve hatta cep telefonundan canlı olarak takip edilmesi mümkün kılınmıştır. Bu sayede geçmiş yıllarda olimpiyat ve milli takım seçmelerinde ortaya çıkan zamanlama hataları tamamen engellenmiş ve keyfi sporcu seçiminin önüne geçilmiştir. Fakat ne yazık ki yeni sistemden memnun olmayan bazı çevreler bu sefer baskı, tehdit ve en sonunda piste çıkarak sporcu sakatlamak gibi çağ dışı uygulamaları sergilemek istemiştir. Bu olay bizleri ve tüm kayak severleri derinden üzmüştür.

Alp Disiplini Milli takım sporcularımızdan Serdar Deniz, yarışmanın pistte inişini yapmakta iken önüne daha önceden planlı ve kasıtlı olarak çıkan kayak öğretmeni R.Ö. bu hareketiyle olimpiyatlara hazırlanan sporcumuzun sakatlanmasını amaçlayarak milli sporcumuzun olimpiyatlara katılmasını engellemek istemiştir. Bu olayın öncesinde Alp Disiplini Milli takım sporcularımızdan Serdar Deniz, 08.10.2017 tarihinde yurtdışında yapılacak olan milli takım kampına gitmek için İstanbul'daki bir otelde konakladığı esnada kayak öğretmeni Y. U. ve arkadaşlarının tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştır. Bu olay üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürmektedir. Federasyonumuz disiplin kurulunda da başkanlığımız tarafından verilen tedbir kararı ile birlikte yargılaması devam etmektedir.



Bugün yaşanan talihsiz olayların arka planında da bu olayın olduğu açıktır. Alp Disiplini Milli takım sporcularımızdan Serdar Deniz'in pistte sakatlanmasına neden olabilecek hareketi (olayın görüntüleri federasyon yetkililerince kayıt altına alınmıştır) yapan kayak öğretmeni R. Ö.'nün yanına giden Y. U., milli takım sporcumuzu bir kez daha sözlü taciz ve ölümle tehdit ederek tartaklamıştır. Olayı gören ve müdahale eden Milli Takım antrenörlerimiz ve Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Necip Fazıl Kishalı da saldırganlar tarafından darp edilmiştir. Saldırganlardan kayak öğretmeni Y.U., kayak öğretmeni R. Ö., Snowboard antrenörü E.U. ve B. G., olayı sakinleştirmek isteyen diğer kayak öğretmenleri ve antrenörlerine de bıçakla saldırarak yaralamaya çalışmışlardır. Emniyetin müdahalesiyle olaylar savcılık makamına intikal etmiştir. Olayın failleri savcılık makamı tarafından gözaltına alınmış, haklarında 6222 sayılı yasa ve Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılmıştır.

Bu tür olaylar, federasyon tarafından kayak sporunun her türlü haksızlıklardan ve şiddetten arındırılabilmesi adına 4 yıldır kararlı bir şekilde sürdüğü mücadeleyi hiçbir şekilde engellemeyecektir. Bu tür olaylara yeltenen tüm bireyleri hukuk içinde kalarak camia dışına çıkartmak konusundaki kararlı duruşumuzdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kayak gibi dünyanın en güzel ve temiz doğa sporunu hiç kimsenin kirletmesine müsaade etmeyeceğimizi tekrar kamuoyuna saygı ile duyururuz."