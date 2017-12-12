Atletizmde rekor sayıda madalya

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, milli sporcular tarihi bir sezonu geride bırakarak madalya sayısı açısından rekora imza attı. Geçen yıl şampiyonalarda 198 madalya kazanan Türkiye, 2017'de daha fazla madalya elde etti.

Türk sporcular, 2017 yılındaki 26 organizasyonda 73 altın, 72 gümüş, 60 bronz olmak üzere 205 madalyanın sahibi oldu. Milliler, Romanya'nın Piteşti kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda toplamda 27 madalya (11 altın, 7 gümüş, 9 bronz) kazandı. Bu şampiyona, Türkiye'nin en yüksek altın madalyasını kazandığı organizasyon oldu.

Türkiye, 2017 yılında büyüklerde de tarihinin ilk dünya şampiyonunu çıkardı. Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan Ramil Guliyev, 200 metrede altın madalyanın sahibi olarak bir ilki başardı. Milliler, Dünya Yıldızlar, Avrupa Kros, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF) ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da bugüne kadar aldığı en fazla madalya sayısına sahip oldu. Milli atletler ayrıca, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda ve Dünya Kros Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez podyuma çıktı.

Türkiye'nin son 5 yılda katıldığı şampiyona sayısı ve elde ettiği madalyalar şöyle:

2013 - 25 şampiyonada 195 madalya

2014 - 19 şampiyonada 132 madalya

2015 - 24 şampiyonada 158 madalya

2016 - 22 şampiyonada 198 madalya

2017 - 26 şampiyonada 205 madalya

ORGANİZASYONLAR

Türkiye'nin, 2017'de dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonası, EYOF, Üniversite Spor Oyunları ve İslam Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği madalya sayıları şöyle:

Dünya Atletizm Şampiyonası (Londra - Britanya): 1 altın, 1 gümüş

Dünya Kros Şampiyonası (Kampala - Uganda): 1 bronz

Dünya 18 Yaş Altı Şampiyonası (Nairobi - Kenya): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası (Premana - İtalya): 1 gümüş

Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası (Gagliano Del Capo - İtalya): 2 gümüş, 2 bronz

Avrupa Kros Şampiyonası (Samorin - Slovakya): 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Avrupa Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 1 gümüş

Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası (Grosseto - İtalya): 3 bronz

Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası (Bydgoszcz - Polonya): 2 altın, 1 bronz

Avrupa 10 bin Metre Kupası (Minsk - Belarus): 1 bronz

Avrupa Yürüyüş Kupası (Podebrady - Çek Cum.): 1 gümüş

Avrupa Atmalar Kupası (Gran Canaria - İspanya): 1 altın, 1 gümüş

Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (Györ - Macaristan): 3 altın, 3 gümüş

Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası (Kamnik - Slovenya): 2 gümüş, 1 bronz

Üniversite Spor Oyunları (Taipei - Tayvan): 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz

İslami Dayanışma Oyunları (Bakü - Azerbaycan): 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz

Balkan Şampiyonası (Novi Pazar - Sırbistan): 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz

Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası (İstanbul): 9 altın, 8 gümüş, 9 bronz

Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası (Piteşti - Romanya): 11 altın, 7 gümüş, 9 bronz

Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası (İstanbul): 3 altın, 11 gümüş, 6 bronz

Balkan Yarı Maraton (Priştina - Kosova): 4 altın, 2 bronz

Balkan Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

Balkan Maraton Şampiyonası (Zagreb, Hırvatistan): 1 altın

Balkan Yürüyüş Şampiyonası (Florina - Yunanistan): 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (Teteven - Bulgaristan): 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz

Balkan Kros Şampiyonası (Çanakkale): 9 altın, 6 gümüş, 4 bronz