 Atletizmde rekor sayıda madalya – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Atletizmde rekor sayıda madalya

    Atletizmde rekor sayıda madalya

    Milli atletler, 2017 yılında katıldıkları 26 şampiyonada, 205 madalya kazanarak, tüm yaş gruplarındaki Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonası statüsünde bulunan müsabakalarda elde edilen madalya sayısı bakımından rekor kırdı.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, milli sporcular tarihi bir sezonu geride bırakarak madalya sayısı açısından rekora imza attı. Geçen yıl şampiyonalarda 198 madalya kazanan Türkiye, 2017'de daha fazla madalya elde etti.

    Türk sporcular, 2017 yılındaki 26 organizasyonda 73 altın, 72 gümüş, 60 bronz olmak üzere 205 madalyanın sahibi oldu. Milliler, Romanya'nın Piteşti kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda toplamda 27 madalya (11 altın, 7 gümüş, 9 bronz) kazandı. Bu şampiyona, Türkiye'nin en yüksek altın madalyasını kazandığı organizasyon oldu.

    Türkiye, 2017 yılında büyüklerde de tarihinin ilk dünya şampiyonunu çıkardı. Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan Ramil Guliyev, 200 metrede altın madalyanın sahibi olarak bir ilki başardı. Milliler, Dünya Yıldızlar, Avrupa Kros, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF) ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da bugüne kadar aldığı en fazla madalya sayısına sahip oldu. Milli atletler ayrıca, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda ve Dünya Kros Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez podyuma çıktı.

    Türkiye'nin son 5 yılda katıldığı şampiyona sayısı ve elde ettiği madalyalar şöyle:

    2013 - 25 şampiyonada 195 madalya

    2014 - 19 şampiyonada 132 madalya

    2015 - 24 şampiyonada 158 madalya

    2016 - 22 şampiyonada 198 madalya

    2017 - 26 şampiyonada 205 madalya

    ORGANİZASYONLAR
    Türkiye'nin, 2017'de dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonası, EYOF, Üniversite Spor Oyunları ve İslam Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği madalya sayıları şöyle:

    Dünya Atletizm Şampiyonası (Londra - Britanya): 1 altın, 1 gümüş

    Dünya Kros Şampiyonası (Kampala - Uganda): 1 bronz

    Dünya 18 Yaş Altı Şampiyonası (Nairobi - Kenya): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

    Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası (Premana - İtalya): 1 gümüş

    Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası (Gagliano Del Capo - İtalya): 2 gümüş, 2 bronz

    Avrupa Kros Şampiyonası (Samorin - Slovakya): 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz

    Avrupa Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 1 gümüş

    Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası (Grosseto - İtalya): 3 bronz

    Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası (Bydgoszcz - Polonya): 2 altın, 1 bronz

    Avrupa 10 bin Metre Kupası (Minsk - Belarus): 1 bronz

    Avrupa Yürüyüş Kupası (Podebrady - Çek Cum.): 1 gümüş

    Avrupa Atmalar Kupası (Gran Canaria - İspanya): 1 altın, 1 gümüş

    Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (Györ - Macaristan): 3 altın, 3 gümüş

    Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası (Kamnik - Slovenya): 2 gümüş, 1 bronz

    Üniversite Spor Oyunları (Taipei - Tayvan): 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz

    İslami Dayanışma Oyunları (Bakü - Azerbaycan): 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz

    Balkan Şampiyonası (Novi Pazar - Sırbistan): 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz

    Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası (İstanbul): 9 altın, 8 gümüş, 9 bronz

    Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası (Piteşti - Romanya): 11 altın, 7 gümüş, 9 bronz

    Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası (İstanbul): 3 altın, 11 gümüş, 6 bronz

    Balkan Yarı Maraton (Priştina - Kosova): 4 altın, 2 bronz

    Balkan Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

    Balkan Maraton Şampiyonası (Zagreb, Hırvatistan): 1 altın

    Balkan Yürüyüş Şampiyonası (Florina - Yunanistan): 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz

    Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (Teteven - Bulgaristan): 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz

    Balkan Kros Şampiyonası (Çanakkale): 9 altın, 6 gümüş, 4 bronz

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:05
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