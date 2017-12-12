Atletizmde rekor sayıda madalya
Milli atletler, 2017 yılında katıldıkları 26 şampiyonada, 205 madalya kazanarak, tüm yaş gruplarındaki Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonası statüsünde bulunan müsabakalarda elde edilen madalya sayısı bakımından rekor kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan yazılı açıklamaya göre, milli sporcular tarihi bir sezonu geride bırakarak madalya sayısı açısından rekora imza attı. Geçen yıl şampiyonalarda 198 madalya kazanan Türkiye, 2017'de daha fazla madalya elde etti.
Türk sporcular, 2017 yılındaki 26 organizasyonda 73 altın, 72 gümüş, 60 bronz olmak üzere 205 madalyanın sahibi oldu. Milliler, Romanya'nın Piteşti kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda toplamda 27 madalya (11 altın, 7 gümüş, 9 bronz) kazandı. Bu şampiyona, Türkiye'nin en yüksek altın madalyasını kazandığı organizasyon oldu.
Türkiye, 2017 yılında büyüklerde de tarihinin ilk dünya şampiyonunu çıkardı. Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan Ramil Guliyev, 200 metrede altın madalyanın sahibi olarak bir ilki başardı. Milliler, Dünya Yıldızlar, Avrupa Kros, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF) ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da bugüne kadar aldığı en fazla madalya sayısına sahip oldu. Milli atletler ayrıca, Avrupa Yürüyüş Kupası'nda ve Dünya Kros Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez podyuma çıktı.
Türkiye'nin son 5 yılda katıldığı şampiyona sayısı ve elde ettiği madalyalar şöyle:
2013 - 25 şampiyonada 195 madalya
2014 - 19 şampiyonada 132 madalya
2015 - 24 şampiyonada 158 madalya
2016 - 22 şampiyonada 198 madalya
2017 - 26 şampiyonada 205 madalya
ORGANİZASYONLAR
Türkiye'nin, 2017'de dünya, Avrupa, Balkan Şampiyonası, EYOF, Üniversite Spor Oyunları ve İslam Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği madalya sayıları şöyle:
Dünya Atletizm Şampiyonası (Londra - Britanya): 1 altın, 1 gümüş
Dünya Kros Şampiyonası (Kampala - Uganda): 1 bronz
Dünya 18 Yaş Altı Şampiyonası (Nairobi - Kenya): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası (Premana - İtalya): 1 gümüş
Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası (Gagliano Del Capo - İtalya): 2 gümüş, 2 bronz
Avrupa Kros Şampiyonası (Samorin - Slovakya): 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz
Avrupa Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 1 gümüş
Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası (Grosseto - İtalya): 3 bronz
Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası (Bydgoszcz - Polonya): 2 altın, 1 bronz
Avrupa 10 bin Metre Kupası (Minsk - Belarus): 1 bronz
Avrupa Yürüyüş Kupası (Podebrady - Çek Cum.): 1 gümüş
Avrupa Atmalar Kupası (Gran Canaria - İspanya): 1 altın, 1 gümüş
Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (Györ - Macaristan): 3 altın, 3 gümüş
Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası (Kamnik - Slovenya): 2 gümüş, 1 bronz
Üniversite Spor Oyunları (Taipei - Tayvan): 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz
İslami Dayanışma Oyunları (Bakü - Azerbaycan): 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz
Balkan Şampiyonası (Novi Pazar - Sırbistan): 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz
Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası (İstanbul): 9 altın, 8 gümüş, 9 bronz
Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası (Piteşti - Romanya): 11 altın, 7 gümüş, 9 bronz
Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası (İstanbul): 3 altın, 11 gümüş, 6 bronz
Balkan Yarı Maraton (Priştina - Kosova): 4 altın, 2 bronz
Balkan Salon Şampiyonası (Belgrad - Sırbistan): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz
Balkan Maraton Şampiyonası (Zagreb, Hırvatistan): 1 altın
Balkan Yürüyüş Şampiyonası (Florina - Yunanistan): 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (Teteven - Bulgaristan): 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz
Balkan Kros Şampiyonası (Çanakkale): 9 altın, 6 gümüş, 4 bronz
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:05
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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Sert geçecek
Toplam 2
Yorum
Aslan COK BÜYÜTMEYIN BASKANINDA HATASI VAR GECEN YIL TUDOR AYNI HATALARI YAPMISTI BRUMA PODOLSKI VS SORUN CIKARIP TAKIMI UCURUMA SÜRÜKLEMISTI !
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 27
Yorum
Perde Arkası Beşiktaş değil Şenol Güneş çıktı gruptan. Şenol Güneş giderse, Beşiktaş da gider. Güneş gelene kadar Beşiktaş sıradan bir takımdı.
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