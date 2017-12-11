Darıca’lı atlet Avrupa ikincisi
Avrupa Kros Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Ramazan Barbaros, Genç Erkekler yarışında ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim" dedi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
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Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 7
Yorum
UZMAN DR BU TAKIM 7 DÜVELLE SAVAŞIYOR ZATEN YEDEKLİĞİ SORUN YAPAN DEFOLSUN GİTSİN. BASINDA YEDEK KALIYORSUN DİYE OYUNCUNUN KANINA GİRMESİN
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G.Saray'da Muslera düşüşte
Toplam 1
Yorum
Aslan HER KALECI GOL YER AMA MUSLERA AYNI GOLLERI YIYOR SOLDAN GELEN TOPLARA YA CIKMIYOR YA KACIRIYOR TAKIMIN MORAL VE MOTIVASYONUNU DAGITIYOR !?
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 2
Yorum
hattrick Alda at dercesine verilen pasların değerlendirilememesi hem pası verene ayıp ve saygısızlık hem takıma karşı büyük sorumsuzluk .
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