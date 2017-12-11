 Darıca’lı atlet Avrupa ikincisi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Darıca’lı atlet Avrupa ikincisi

    Darıca’lı atlet Avrupa ikincisi

    Avrupa Kros Şampiyonası’nda ülkemiz adına yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu , Genç Erkekler yarışında ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

    Türkiye'nin, Slovakya'nın Samorin kentinde 37 ülkenin katılımıyla düzenlenen, Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarihinde bir seferde elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştığı yarışmalarda Büyük kadınlarda Yasemin Can, Büyük erkeklerde ise Kaan Kigen Özbilen altın madalyaya uzanırken, bu dalda Türkiye, İspanya'nın önünde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Genç erkekler yarışında ise ikinci olurken, Türkiye genç erkekler sıralamasında üçüncü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

    Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim" dedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Darıca’lı atlet Avrupa ikincisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN