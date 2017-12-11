3 altın, 1 gümüş, 3 bronz... Kros Milli Takımı yurda döndü

Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli kafile, çiçeklerle karşılandı.

Kafileyle birlikte İstanbul'a gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene 6 madalya almıştık. Bu yıl ise bir madalya daha kazandık. Genel klasmanda ikinci olduk. Bu başarıları elde ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği destekle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na emin adımlarla hazırlandıklarını aktaran Çintimar, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlardan önceki şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Yönetim kuruluna, teknik kurullara, kulüplere ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Madalya almayı hayal ettiğimiz şampiyonaların şimdi zirvesinde yer alıyoruz. 'Avrupa'nın en zirvesindeyiz' diyebilmenin haklı gururunu bütün sporcularımızla birlikte yaşıyoruz. Bunu sürdürmeye de devam edeceğiz."

- Kaan Kigen: "Daha mutlu olamazdım"

Erkeklerde altın madalya elde eden milli atlet Kaan Kigen Özbilen, şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Altın madalya kazanmanın harika bir duygu olduğunu dile getiren Kaan Kigen, "Bundan daha mutlu olamazdım. 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlanacağım. Türkiye Atletizm Federasyonuna ve başkan Fatih Çintimar'a bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Kros Milli Takımı'nın kaptanı Özlem Kaya, kadınlar takımında şampiyonluğu hedeflemelerine rağmen üçüncü olduklarını vurgulayarak, "Zor bir parkurda mücadele ettik. Ufak tefek sorunlar yaşadık. Mutluyuz. Gelecek yıl daha iyi bir sonuçla ülkemize döneceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlarda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Yasemin Can ise çok zor bir şampiyona geçirdiğini, altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti.