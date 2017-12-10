Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, Slovakya'da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Kaan Kigen Özbilen, Yasemin Can ve erkek milli takımını gönülden kutladığını belirterek, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:55
-
Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
-
Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
-
Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.