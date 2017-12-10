Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, Slovakya'da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Kaan Kigen Özbilen, Yasemin Can ve erkek milli takımını gönülden kutladığını belirterek, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.