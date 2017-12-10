 Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama

    Bakan Bak'tan şampiyon atletlere kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

    Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, Slovakya'da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Kaan Kigen Özbilen, Yasemin Can ve erkek milli takımını gönülden kutladığını belirterek, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:55
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