Pistte sezon takvimi belli oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan takvimde, gelecek yılın uluslararası müsabakaları arasında, farklı kategorilerdeki Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Şampiyonaları ve krosta Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Avrupa Şampiyonası öne çıkıyor.

Yılın 2. ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları, 4 Şubat'ta Portekiz'de gerçekleştirilecek. Büyük Britanya, 1-4 Mart tarihlerinde 17. IAAF Dünya Salon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Kış aylarının geleneksel müsabakalarından Avrupa Atmalar Kış Kupası'nın 18'incisi, 10-11 Mart'ta yine Portekiz'de düzenlenecek.

Yarı maratonda dünyanın en iyi koşucularının yer alacağı IAAF Dünya Yarı Maraton Şampiyonası, 24 Mart'ta İspanya'da düzenlenirken, IAAF Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, 5-6 Mayıs'ta Çin'de yapılacak.

Dağ koşusunda 17. Avrupa Şampiyonası, 1 Temmuz'da Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Finlandiya'da 10-15 Temmuz'da yapılacak 17. IAAF 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası da yılın önemli organizasyonları arasında yer alırken, sezonun son büyük yarışması olan 25. Avrupa Kros Şampiyonası, 9 Aralık'ta Hollanda'da koşulacak.

Milli atletler, bu organizasyonların yanı sıra Akdeniz Oyunları ile yılın farklı dönemlerde farklı ülkelerde düzenlenecek maratonlar, yarı maratonlar, IAAF ve Avrupa Atletizm Birliği (EA) Permit Yarışmaları, IAAF Elmas Lig, Balkan kupalarında madalya arayacak.