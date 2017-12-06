Rusya, Kış Olimpiyatları'ndan men edildi!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ederken, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak oyunlarda mücadele etmesine izin verdi.
İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.
Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.
Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 14
Yorum
tolga mesele tudorun sistemlerini allak bullak etmesi tudor takımla cok oynuyor ilk sistemi harikaydı ama maceracı tudor sistemi alt üst etti
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 3
Yorum
Hamıt ALLLAH ALLAH ben Beşiktasın 3 yıldızı formasında Biliyordum 6mımışki
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Gayet doğru mantıklı ve yerinde bir yazı olmuş bazı şeyleri ifşa etmezsen şaklabanlar devam ediyor fb türk futbolunun en rezil takımıdır
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