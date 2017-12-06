Avrupa Şampiyonası'nda hedef madalya

Slovakya'nın Samorin şehrinde 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Kütahya'da yaptığı kampla hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonada geçen yılki başarısını tekrarlamak isteyen ay-yıldızlılar, güçlü bir kadroyla organizasyona katılacak. Milli takım kadrosunda daha önce bireysel olarak krosta Avrupa şampiyonluğu yaşamış 5 atlet bulunuyor.

Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş, yaptığı açıklamada, 25 Kasım'da İstanbul'da yapılan Ömer Besim ve Kulüpler Kros Ligi yarışmasından sonra her kategoride ilk beşe giren sporcuları Avrupa Kros Şampiyonası için milli takıma seçtiklerini aktardı.

Kalabalık bir kadroyla şampiyonaya katılacaklarını vurgulayan Akkaş, şöyle konuştu:

"Kütahya'da kampa girdik ve çalışmalar yapıyoruz. Slovakya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonada 34 sporcuyla mücadele edeceğiz. Bu durum, Türkiye tarihindeki en kalabalık kros milli takımı özelliği taşıyor. Çok güzel imkanlar dahilinde kampımızı yapıyoruz. Şampiyona için federasyonumuzun tüm imkanlarını seferber ettik. Geçen yıl İtalya'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlarda bireyselde Avrupa şampiyonluğu, büyük erkeklerde de Avrupa üçüncülüğü ülke tarihinde ilk kez elde edildi. Bu başarıları bu yıl da tekrarlamak ve güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYON OLMAK"

Kampa katılan sporculardan Özlem Kaya "Geçen yıl İtalya'da büyük kadınlar kategorisinde takım olarak şampiyon olduk. Bu seneki hedefimiz, Slovakya'da yapılacak şampiyonada yine şampiyon olmak." açıklamasını yaptı.

Sporcu Alper Demir de "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katılan sporculardan biriyim. Büyük erkekler kategorisinde üçüncü olmuştuk. Bu yıl da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp müdürü İbrahim Urgancı ise şampiyonaya katılacak sporcuların 17 ilden seçildiğini belirterek, "Kütahya'nın iklim ve rakım şartlarının elverişli olmasından dolayı kampımızı burada yapıyoruz. İnşallah sporcularımız üstün başarıyla dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.