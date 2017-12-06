Avrupa Şampiyonası'nda hedef madalya
Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş, Avrupa Kros Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde madalya hedeflediklerini söyledi.
Slovakya'nın Samorin şehrinde 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Kütahya'da yaptığı kampla hazırlıklarını sürdürüyor.
Şampiyonada geçen yılki başarısını tekrarlamak isteyen ay-yıldızlılar, güçlü bir kadroyla organizasyona katılacak. Milli takım kadrosunda daha önce bireysel olarak krosta Avrupa şampiyonluğu yaşamış 5 atlet bulunuyor.
Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş, yaptığı açıklamada, 25 Kasım'da İstanbul'da yapılan Ömer Besim ve Kulüpler Kros Ligi yarışmasından sonra her kategoride ilk beşe giren sporcuları Avrupa Kros Şampiyonası için milli takıma seçtiklerini aktardı.
Kalabalık bir kadroyla şampiyonaya katılacaklarını vurgulayan Akkaş, şöyle konuştu:
"Kütahya'da kampa girdik ve çalışmalar yapıyoruz. Slovakya'da 10 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonada 34 sporcuyla mücadele edeceğiz. Bu durum, Türkiye tarihindeki en kalabalık kros milli takımı özelliği taşıyor. Çok güzel imkanlar dahilinde kampımızı yapıyoruz. Şampiyona için federasyonumuzun tüm imkanlarını seferber ettik. Geçen yıl İtalya'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlarda bireyselde Avrupa şampiyonluğu, büyük erkeklerde de Avrupa üçüncülüğü ülke tarihinde ilk kez elde edildi. Bu başarıları bu yıl da tekrarlamak ve güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz."
"HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYON OLMAK"
Kampa katılan sporculardan Özlem Kaya "Geçen yıl İtalya'da büyük kadınlar kategorisinde takım olarak şampiyon olduk. Bu seneki hedefimiz, Slovakya'da yapılacak şampiyonada yine şampiyon olmak." açıklamasını yaptı.
Sporcu Alper Demir de "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katılan sporculardan biriyim. Büyük erkekler kategorisinde üçüncü olmuştuk. Bu yıl da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kamp müdürü İbrahim Urgancı ise şampiyonaya katılacak sporcuların 17 ilden seçildiğini belirterek, "Kütahya'nın iklim ve rakım şartlarının elverişli olmasından dolayı kampımızı burada yapıyoruz. İnşallah sporcularımız üstün başarıyla dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:21
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
Avrupa Şampiyonası'nda hedef madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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