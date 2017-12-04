Bolt'un heykeli dikildi
Erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi eski atlet Usain Bolt'un, ülkesi Jamaika'da heykeli dikildi.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalayan Bolt'un bronz heykeli, başkent Kingston'daki Jamaika Ulusal Stadyumu'nun önüne konuldu. Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:13
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Fener atıyor, Kartal yemiyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ sonuna kadar katılıyorum fb-bjk maçında bjk fenerin biletini kesecekti ama hakem faktörü öne çıktı yayıncı kuruluş operasyonu bunlar...
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
70 senelik bütün g.s. sana desdek verirken bunu karşına alma bu işi seviyorsun ama hala 2 seneden beri berber olamadın yazık bu takıma ,taraftara.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 43
Yorum
KÖRFEZ Bu adamin kredisi nerden geliyorcok merak ediyorum daha ne bekliyorsunuz 9 puan öndeydik geldi gecdiler bizi bir an önce gönderin.saygilari
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