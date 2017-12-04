Bolt'un heykeli dikildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalayan Bolt'un bronz heykeli, başkent Kingston'daki Jamaika Ulusal Stadyumu'nun önüne konuldu. Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.



