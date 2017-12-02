 Guliyev’in yeni hedefi rekorları parçalamak! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Guliyev’in yeni hedefi rekorları parçalamak!

    Guliyev’in yeni hedefi rekorları parçalamak!
    LONDRA'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede birinci olup Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran Ramil Guliyev, gözünü şimdi de Avrupa rekoruna dikti. Fenerbahçeli atlet, "Şu anda en büyük hedefim 200 metrede Avrupa rekoru kırmak. Sonra dünya rekoru kırıp, olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum. Bir program dahilinde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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