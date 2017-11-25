 Katarlı Essa Barshim yılın atleti seçildi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Katarlı yılın atleti seçildi

    Katarlı Essa Barshim yılın atleti seçildi

    Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), erkeklerde Katarlı Mutaz ile kadınlarda Belçikalı Nafissatou Thiam'ı yılın atleti seçti.

    Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen törende, yılın en iyi erkek atleti ödülü, bu yıl Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama kategorisinde altın madalya kazanan Katarlı Mutaz 'e verildi.

    Son yıllarda form çizgisini sürekli yukarıya çeken Essa Barshim, yüksek atlamada 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etmişti. 2011 Asya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan 26 yaşındaki atlet, 2014 yılında geliştirdiği 2,43'lük derecesiyle bu kategoride Asya kıtasının rekorunu da elinde bulunduruyor.

    Kadınlarda ise 2017 Dünya Şampiyonası'nda heptatlon kategorisinde altın madalya elde eden Belçikalı Nafissatou Thiam, yılın en iyi atleti ödülüne layık görüldü.

    Yükselen yıldızlar kategorisinde, bu yıl Londra'da düzenlenen şampiyonada erkekler 400 metre engellide altın madalyaya uzanan Norveçli atlet Karsten Warholm, kadınlarda ise aynı şampiyonada üç adım atlama dalında zirveye çıkan Venezuelalı uzun atlamacı Yulimar Rojas ödülün sahibi oldu.

    Londra'da erkekler 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle birinciliği elde eden ve Türkiye'ye tarihinin atletizmdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran milli sporcu Ramil Guliyev de törene katıldı.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:43
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