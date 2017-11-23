Hedef 50 bin kişilik koşu!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Atletizm Federasyonu desteği ile 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu 3 Aralık'ta koşulacak. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Maraton sayısını ne kadar artırabilirsek spor kültürünü o kadar tabana yayarız" dedi. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise hedeflerinin halk koşusu dahil 50 bin kişi olduğunu söyledi.