 IOC'den 4 sporcuya ömür boyu men – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'den 4 sporcuya ömür boyu men

    <a href="/index/ioc?id=fdef611a-be63-4fc1-ba90-a74d5403d189" class="" rel="tag">IOC</a>'den 4 sporcuya ömür boyu men

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen 4 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, skeleton kategorisinde yarışan Rus Alexandr Tretyakov, Elena Nikitina, Maria Orlova ve Olga Potylitsyna'nın Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildiği duyuruldu. Açıklamada, sporcuların olimpiyatta elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Soçi'de, söz konusu sporculardan Tretyakov altın madalya kazanırken, diğerleri ise bronz madalya elde etmişti.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:59
    Etiketler:
    IOC
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