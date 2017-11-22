IOC'den 4 sporcuya ömür boyu men
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen 4 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.
IOC'den yapılan açıklamada, skeleton kategorisinde yarışan Rus Alexandr Tretyakov, Elena Nikitina, Maria Orlova ve Olga Potylitsyna'nın Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildiği duyuruldu. Açıklamada, sporcuların olimpiyatta elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Soçi'de, söz konusu sporculardan Tretyakov altın madalya kazanırken, diğerleri ise bronz madalya elde etmişti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:59
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Kocaman’ın zor kararı
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Soldado da Topal da ilk 11 oynamayı haketti. Kocaman oynatmazsa yanlış yapar.
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Kocaman'ı korkutan G.Saray örneği
Toplam 18
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Perde Arkası Çünkü teknik direktör savunma ağırlıklı oynatıyordu. Souza ve Topal'a kötü diyen futboldan anlamıyordur. O gazetede ne yazarsa ona inanır.
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 1
Yorum
Haydar Farketmez... Yüzyılın en ŞANSLI kurasını çekip oyuncularını satıp çökmüş (monaco-porto) ve Almanların köy takımına benzemeyecek GELECEKLER
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