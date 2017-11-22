IOC'den yapılan açıklamada, skeleton kategorisinde yarışan Rus Alexandr Tretyakov, Elena Nikitina, Maria Orlova ve Olga Potylitsyna'nın Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildiği duyuruldu. Açıklamada, sporcuların olimpiyatta elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Soçi'de, söz konusu sporculardan Tretyakov altın madalya kazanırken, diğerleri ise bronz madalya elde etmişti.