Türkiye'nin en büyük atletizm salonu bitiyor
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat çalışmaları biten Osmangazi Atletizm Salonu’nu gezdi. Dündar, Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu yeni yılda hizmete açacaklarını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmete açılmak için gün sayan Osmangazi Atletizm Salonu'nu Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile birlikte gezdi. Dev tesisin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Dündar, Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonunu inşa ettiklerini söyledi. Osmangazi Atletizm Salonu'nun sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin önemli bir spor merkezi olacağını ifade eden Dündar, "İçinde sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti, ısınma ve dinlenme alanlarının bulunacağı tesis, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük atletizm salonu olma özelliğini taşıyor. Osmangazi Belediyesi olarak hedefimiz, pek çok farklı branşlarda spor tesisleri inşa ederek Osmangazi'yi spor şehri yapmak. Türkiye'nin atletizm branşında en büyük tesisini Osmangazi'de inşa ederek, bu branşta ülkemizin en önemli sporcularının Bursa'dan yetişmesine zemin hazırlamış olacağız. Şuan inşaat çalışmaları bitti. Bazı bölümlerde ince işçilikler devam ediyor. Tribünlerde yer alacak koltuk seçimini yaptık ve montaja başladık. 2018 yılının başında Osmangazi Atletizm Salonu'nu hizmete açmayı planlıyoruz. Bu modern tesisi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de, Osmangazi Atletizm Salonu'nun atletizm sporu için önemli bir merkez olacağını ifade ederek, "Tüm dünya bu tesisi takip ediyor. Birçok ülkeden bu tesisin ne durumda olduğunu bize soruyorlar. "Bu tesis Osmangazi Belediyesi'nin ve kentimizin adını uluslararası alanda duyuracak. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı böyle önemli bir tesisi şehrimize kazandırdığı için tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:51
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Hıncal Uluç: "Haftanın sahtekârı!.."
Toplam 4
Yorum
Hakan Sen Galatasaray Külübüsün, bunların arkasına sığınmayacaksın. Hakemide yeneceksin diğerlerinide, GS kazanmak için hiç bir şey yapmadı.
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 7
Yorum
fenerli on numara olur fenerbahçemiz için :)
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 9
Yorum
Hamıt Galatasaraylı olukda Ardayı isdemeyen Gerçekden iyi bir Physiologa gitsin onlarin Akil ve futbolzakasinda Şüpem var Kafayı yemişler açıyorum
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