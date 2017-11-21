Milli Atlet Balkan şampiyonu oldu
61. Balkan Kros Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Barbaros Gençler Kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.
Türkiye'nin 19 madalya ile tüm zamanlardaki en başarılı ikinci sonucunu elde ettiği yarışlara dokuz ülkeden toplam 98 atlet katılırken, Türkiye, bireysel podyumlarda 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya elde etti. Takım podyumlarındaki 5 birincilik, bir ikinciliğin de eklenmesiyle toplam 19 podyuma ulaşan Türkiye, 2016 Cubrija'daki 20 podyumluk tarihi başarısından sonra yine rakipsizliğini ilan ederek gözünü önümüzdeki ay Samorin'de yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'na çevirdi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:39
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Fenerbahçe Sen 4 defans 2 ön libero ile Sivastan gol yiyiyorsan bırak özüne dönme. Adamlar 10 kişi kalmasa 2. yide atacaklardı.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 22
Yorum
Musa Tudor piskopati oldukca bu takimdan bir hayir gelmez !!
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Yani bu güne kadar yaşanan kayıplar,, özüne dönmeme (!) hatasını işleyerek takım kuran Aykut yüzündenmi ?
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