Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de
61. Balkan Kros Şampiyonası, Çanakkale'nin ev sahipliğinde 18 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova ve Makedonya'dan sporcular mücadele edecek. Türkiye, organizasyona 25 sporcu ile katılacak.?
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:06
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''Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi yok''
Toplam 3
Yorum
Özgür Bu adam gidecek ama ne zaman 2020 treni kaçmadan mı yoksa kaçtıktan sonra mı bence bu tren kaçmadan gönderin
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Fernandao'ya karşılık Aziz
Toplam 3
Yorum
ahmet hemen hemen hemen hemen acele
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Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Toplam 3
Yorum
ahmet katkı sağlar amaaa sakaaaat dikkaaat
Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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