 Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de

    Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de

    61. Balkan Kros Şampiyonası, Çanakkale'nin ev sahipliğinde 18 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova ve Makedonya'dan sporcular mücadele edecek. Türkiye, organizasyona 25 sporcu ile katılacak.?

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:06
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