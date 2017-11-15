Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova ve Makedonya'dan sporcular mücadele edecek. Türkiye, organizasyona 25 sporcu ile katılacak.?



